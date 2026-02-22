Trump, pesos y balances

La decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de declarar inconstitucional la batería de aranceles comerciales del presidente Trump tiene un valor especial. Deja en claro lo que es una democracia que funciona. Esto es importante en una región donde las limitaciones al poder del gobierno de turno siempre son vistas como algo negativo, como un freno al desarrollo. ¡No! La clave para el desarrollo justamente es tener pesos y contrapesos en el sistema institucional.