Tránsito y mala praxis

El trágico accidente de tránsito en Florida de las últimas horas pone el foco en un problema central del país: la obsesión del sistema político por buscar el efectismo en las políticas, y omitir los datos. En los últimos años Uruguay ha tomado medidas tan absurdas como imponer la tolerancia cero al alcohol, bajar la velocidad a niveles ridículos en rutas impecables. Al mismo tiempo, se mantienen impuestos que encarece medidas de seguridad. Así las cosas no se arreglan.