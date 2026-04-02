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El País Opinión La Clave

Tránsito y mala praxis

02/04/2026, 02:45
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El trágico accidente de tránsito en Florida de las últimas horas pone el foco en un problema central del país: la obsesión del sistema político por buscar el efectismo en las políticas, y omitir los datos. En los últimos años Uruguay ha tomado medidas tan absurdas como imponer la tolerancia cero al alcohol, bajar la velocidad a niveles ridículos en rutas impecables. Al mismo tiempo, se mantienen impuestos que encarece medidas de seguridad. Así las cosas no se arreglan.

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