Tiroteo y pánico en el fútbol

Tras el último partido del club Nacional, en el Parque Central de Montevideo, cientos de personas quedaron en medio de un feroz tiroteo. De manera milagrosa, no hubo que lamentar víctimas inocentes. Pero se trata de un nuevo episodio donde un conflicto entre narcotraficantes de escasa monta, se salda con lluvia de balazos en un lugar público. A esta altura, es cuestión de tiempo hasta que ocurra una tragedia a lamentar. La pregunta es ¿piensan hacer algo las autoridades?