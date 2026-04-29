Si hay un problema que aqueja a algunos gobernantes es lo que se puede llamar el “síndrome del analista”. Es lo que pasa cuando alguien que ha sido elegido para ejercer el poder, para tomar medidas concretas para solucionar los problemas de la gente, opta por hacer comentarios valorativos, como si estuviera en la tribuna en vez de en la cancha. Eso está pasando con el presidente Orsi, que ayer dijo que el aumento de la violencia es “terrible”. Bien, ¿y qué hacemos?