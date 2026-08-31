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El País Opinión La Clave

Siempre la violencia

31/08/2026, 03:35
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El clásico del fútbol uruguayo volvió a terminar con episodios de violencia. A esta altura, ya es parte del espectáculo folklórico de cada partido entre Nacional y Peñarol. O eso nos quieren hacer creer los dirigentes y encargados de la seguridad. No es así. Tampoco es aceptable asociarlo con tono resignado a la decadencia general en materia de seguridad, como buscan otros. Se trata de un espectáculo privado, que debe ser manejado por quienes lo organizan. Bien simple.

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