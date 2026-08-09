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El País Opinión La Clave

¿Será que se pierde?

09/08/2026, 02:40
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El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, ha advertido que el país está a punto de perder la mayor inversión de su historia, la de la empresa HIF que busca desarrollar hidrógeno verde en Paysandú. Esto porque UTE y la ministra de Industria no definen un precio compatibe para venderle energía. En un país con una carencia enorme de inversiones y puestos de trabajo, esto sería una tragedia. Es clave que el presidente Orsi informe a la gente de lo que piensa hacer.

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