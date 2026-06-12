Si hay algo de lo que sobran ejemplos es lo que fallan las encuestas a la hora de prever el resultado de una elección. A solo nueve días de la segunda vuelta en Colombia hablan de un 7% a favor del candidato de derecha Abelardo de la Espriella y parece que alguien sí les cree. Y ese alguien es su contrincante Iván Cepeda que, entendemos movido por esos números, comenzó una campaña sucia donde denuncia a su rival por vínculos con orgnizaciones paramilitares. Repetido en él.

