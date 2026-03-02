Se suman reclamos contrarios

La proyectada reforma del sistema de transporte en la región metropolitana, cada día suma nuevas críticas. En las últimas horas, la Sociedad de Arquitectos, y algunos empresarios y economistas destacados han mostrado su inquietud por la falta de estudios públicos, y por los costos ocultos que tiene el proyecto oficial. Hay estimados de que no bajaría de los mil millones de dólares. No se entiende la opacidad del gobierno, en un tema que trasciende en mucho la gestión actual.