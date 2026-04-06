Sánchez y la falta de logros

La entrevista con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue un buen reflejo de lo que es el gobierno actual. Mucha palabrería sin fondo, reclamos de problemas de comunicación y quejas por la herencia recibida. Quejas que apenas hace unos meses, sin saber que estaba siendo grabado, el viceministro Vallcorba confesó eran falsas. Más interesante fue su queja del flanco interno de algunos grupos de ultra izquierda. Eso es más grave que todo lo demás.