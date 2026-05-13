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El País Opinión La Clave

Sánchez y el peor ejemplo

13/05/2026, 02:49
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En su campaña por “blanquear” esta estatización de parte del rol de las AFAP, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez hizo el peor ejercicio de comparación posible. Dijo que se hará (primero hay que tener los votos) lo mismo que con el llamado “corralito mutual”, para asesorar a las personas. ¿Alguien en Uruguay cree que el “corralito mutual” ha servido para algo? Es recortar la libertad de elegir a la gente para tener un sistema quebrado de corte estatista.

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