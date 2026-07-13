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El País Opinión La Clave

Salud con apoyo externo

13/07/2026, 03:30
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Una muy interesante crónica publicada por este diario ayer, ilustra sobre el efecto beneficioso que ha generado en el sector de la salud la llegada de miles de inmigrantes. Los llegados aportan conocimiento, capacitación, y esa disposición al trabajo que siempre aporta el espíritu del migrante. En un contexto de derrumbe demográfico como el que enfrenta Uruguay, sería clave que el estado tuviera una política más organizada y profesional, para atraer más migración calificada.

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