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El País Opinión La Clave

Renuncia en la UTEC

30/06/2026, 02:45
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La renuncia de la directora de la Universidad Tecnológica, Valeria Laurnadie, amerita una explicación más clara de parte del gobierno. Llevaba apenas un año de gestión, y las versiones que están circulando es que lo hizo molesta por no poder tomar decisiones ejecutivas, por la presión de dirigentes sindicales. De ser cierto, sería una situación inaceptable, aunque no nueva en gobiernos del Frente Amplio. Se requiere información más clara sobre lo que ha ocurrido.

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