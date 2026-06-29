Rendir cuentas al público

El país se encuentra consternado por la eliminación del mundial de fútbol. Ante eso, se anunció que la AUF canceló un avión charter, y cada jugador volverá por sus medios. Es un grave error. Las autoridades de la AUF deberían volver con los jugadores, y juntos explicar a la afición qué fue lo que pasó. Así como esas autoridades usan el impacto cultural y emocional de la selección para facturar millones, eso implica una responsabilidad de rendir cuentas cuando todo sale mal.