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El País Opinión La Clave

Rendir cuentas al público

29/06/2026, 02:45
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El país se encuentra consternado por la eliminación del mundial de fútbol. Ante eso, se anunció que la AUF canceló un avión charter, y cada jugador volverá por sus medios. Es un grave error. Las autoridades de la AUF deberían volver con los jugadores, y juntos explicar a la afición qué fue lo que pasó. Así como esas autoridades usan el impacto cultural y emocional de la selección para facturar millones, eso implica una responsabilidad de rendir cuentas cuando todo sale mal.

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