Qué malo que es Trump

Si hay algo que resulta aburrido y falaz, es la permanente apelación a Donald Trump para justificar todo lo malo que ocurre en el mundo. Algo muy habitual en la gente de izquierda, que necesita hallar un chivo expiatorio permanente para justificar el fracaso de sus ideas. En una entrevista con este diario, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que los problemas que enfrenta su gobierno se deben a Trump. En algún momento habrá que hacerse cargo de algo.