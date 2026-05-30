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El País Opinión La Clave

Pórtland y mala política

30/05/2026, 02:40
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“Más allá de que es mucho más caro que otros cementos, nosotros compramos cemento Ancap en Paysandú y está bien”. La frase no es de la ministra Cardona, o del senador socialista González. Es del intendente blanco de Paysandú Nicolás Olivera, y muestra la pérdida de patrones básicos ideológicos y económicos de algunos dirigentes del Partido Nacional. Creer que se puede sostener una industria crónicamente deficitaria trasladando el costo la pueblo es ignorar la realidad.

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