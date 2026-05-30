Pórtland y mala política

“Más allá de que es mucho más caro que otros cementos, nosotros compramos cemento Ancap en Paysandú y está bien”. La frase no es de la ministra Cardona, o del senador socialista González. Es del intendente blanco de Paysandú Nicolás Olivera, y muestra la pérdida de patrones básicos ideológicos y económicos de algunos dirigentes del Partido Nacional. Creer que se puede sostener una industria crónicamente deficitaria trasladando el costo la pueblo es ignorar la realidad.