Plata a cambio de nada

La propuesta de eliminar la obligación para los padres que reciben dinero del estado, de enviar a sus hijos a la escuela o hacerlos ver por un médico, es nefasta. Algunos dirán que la experiencia muestra que eso no cambia nada. Difícil creerlo, pero es lo de menos. En el fondo, se trata de algo moral, porque lo menos que una sociedad le puede reclamar a alguien a quien sus compatriotas están ayudando es que tenga un mínimo cuidado con sus hijos. ¿Es demasiado eso?