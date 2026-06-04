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El País Opinión La Clave

Petro y la doble vara

04/06/2026, 02:40
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Desde hace un tiempo, varios mandatarios de izquierda han armado foros en defensa de la democracia. Lula da Silva, Gabriel Boric, el español Pedro Sánchez. Todos se dicen muy preocupados por el sistema democrático, y denuncian el avance de “las derechas”. Este domingo hubo elecciones en Colombia, y tanto el presidente Gustavo Petro, como su candidato Iván Cepeda, han pretendido desconocer el resultado adverso. Curiosamente, nadie de esos foros ha dicho nada.

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