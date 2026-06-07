Pereira y la amenaza

Es impactante marcar la diferencia entre algunos dirigentes frentistas y la actual oposición cuando se trata de defender la institucionalidad. Ya cuando el caso Sendic, y con todo este papelón del presidente Orsi, blancos y colorados se han mostrado cuidadosos y hasta piadosos. Mientras, gente como Fernando Pereira se disfraza de malevo y advierte que “cuidado con meterse con el presidente”. En su partido deberían plantearse a esta altura qué le suma al FA gente como Pereira.