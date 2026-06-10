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El País Opinión La Clave

Oribe ya le contestó

10/06/2026, 02:45
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Nos hemos encontrado en las redes sociales estos días, con un video donde el historiador Carlos Demasi comenta sobre el Partido Nacional y la figura de Manuel Oribe. En lo que pudimos ver no hay aporte propio de Demasi, aunque sí cita palabras de los más enconados rivales. Cuesta creer que un historiador serio desconozca la figura gigante de Oribe, que fue paladín de la soberanía nacional, promotor de la educación y en especial, administrador honesto como quisiéramos hoy.

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