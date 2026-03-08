Oddone y el club Progreso

Algo que hay que reconocer a los gobiernos del FA: una capacidad asombrosa para inventar sofismas a la hora de disimular sus medidas económicas. Pero ni Danilo Astori logró llevar esa sofisticación para torcer el castellano al extremo del presidente de Progreso, que dijo que: “La situación económica se inestabilizó”. Teniendo en cuenta la cercanía histórica de Progreso con el FA, y el manejo presupuestario del gobierno, en breve escucharemos a Oddone reciclar la expresión.