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El País Opinión La Clave

Oddone y el club Progreso

08/03/2026, 03:30
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Algo que hay que reconocer a los gobiernos del FA: una capacidad asombrosa para inventar sofismas a la hora de disimular sus medidas económicas. Pero ni Danilo Astori logró llevar esa sofisticación para torcer el castellano al extremo del presidente de Progreso, que dijo que: “La situación económica se inestabilizó”. Teniendo en cuenta la cercanía histórica de Progreso con el FA, y el manejo presupuestario del gobierno, en breve escucharemos a Oddone reciclar la expresión.

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