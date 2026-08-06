Las tensiones en la interna del oficialismo se muestran patentes cada día. Mientras que en las últimas semanas han recrudecido las versiones sobre un eventual posicionamiento electoral del ministro Oddone, desde la interna muchos no lo ven tan alegres. En ese sentido fue claro el senador socialista Gustavo González, cuando en entrevista con el programa En Clave País de este diario dijo que “Oddone no es el dueño del Frente Amplio”. A buen entendedor, sobran las palabras.