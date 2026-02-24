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El País Opinión La Clave

Negro y una obviedad

24/02/2026, 03:30
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En un rapto de lucidez poco usual, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó ayer que “la situación del narcotráfico en Uruguay no es ni siquiera cercana a la de México”. Bueno, faltaría más. Cualquiera que siga las noticias del país del norte tendrá claras las diferencias. El problema no es compararnos con el país que peor la pasa en el mundo en esta materia. El tema, para lo cual Negro fue puesto en ese cargo, es para mejorar lo que tenemos hoy aquí. ¿Será que se puede?

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