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El País Opinión La Clave

Negro y la pugna por votos

17/06/2026, 03:02
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El Ministerio del Interior siempre ha sido la cartera política de todo gobierno. Por eso sorprendió la elección del fiscal Carlos Negro, alguien sin trayectoria política ni peso específico propio para ese cargo. Déficit que queda en claro con sus últimas salidas, agresivas y destempladas, en reacción a críticas a su opaca gestión. Según Negro, las críticas de la oposición dañan a la democracia. Mucho más lo hace el desprestigiar a la Fiscalía, usándola como plataforma política personal.

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