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El País Opinión La Clave

Ministra clave “tocada”

28/06/2026, 03:35
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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha quedado “tocada” ante la opinión pública por su decisión de reducir la sanción, y de alguna manera amparar, a la anestesista acusada de varios casos de mala praxis. Una decisión que nadie en el mundillo político termina de entender sus razones. Esto afecta a una de las pocas figuras que conservaba mejor imagen pública del gobierno. Y que ahora empieza a estar en el eje de la crítica partidaria cotidiana.

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