Ministra clave “tocada”

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha quedado “tocada” ante la opinión pública por su decisión de reducir la sanción, y de alguna manera amparar, a la anestesista acusada de varios casos de mala praxis. Una decisión que nadie en el mundillo político termina de entender sus razones. Esto afecta a una de las pocas figuras que conservaba mejor imagen pública del gobierno. Y que ahora empieza a estar en el eje de la crítica partidaria cotidiana.