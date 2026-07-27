Lula y el dedo en la llaga

Desde su llegada al poder por primera vez, el presidente brasileño Lula da Silva ha mostrado un afán exagerado por meterse en la política interna de los países vecinos. Eso y una ignorancia manifiesta de la historia, ha generado ahora una crisis con Paraguay, luego de que acusara a ese país de iniciar la guerra de la Triple Alianza, donde todo fue justamente al revés. Ahora que Lula se queja de la intromisión de Milei en su campaña, debería mirarse mejor al espejo.