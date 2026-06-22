Lubetkin y sus viajes
El canciller Lubetkin es una figura cuestionada fuera y dentro de su ministerio. La semana pasada se supo que en su cartelera habitual de viajes desde que asumió, ha tenido una preferencia llamativa por ir a Roma, ciudad donde casualmente residía antes de asumir este cargo. Parece claro que el ministro ha usado sus potestades oficiales, para recalar más de lo debido en su antiguo hogar. Casi al mismo tiempo que se sabe esto, salta una sanción contra Bustillo. ¿Coincidencia?
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