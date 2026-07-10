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El País Opinión La Clave

Libros y una cita errada

10/07/2026, 02:45
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Este miércoles, El País publicó un editorial criticando un proyecto de ley que busca regular el precio de los libros. En esa pieza se cometió un error al citar a un jerarca de la librería Montevideo, afirmando que estaba en contra de esa idea. La cita confundió lo opinado por un funcionario de la tienda sobre otro proyecto diferente. De hecho, jerarcas de esa librería se comunicaron para informar que apoyan la regulación. Aclaramos el error, y pedimos las disculpas del caso.

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