La Expo Prado se prepara

Esta semana se lanzó oficialmente la nueva edición de la Expo Prado, que tendrá lugar entre el 11 y el 20 de setiembre. Como ya es tradicional, el sector agropecuario, el principal motor de la economía nacional, traerá a Montevideo sus mejores exponentes, para dar muestra de su pujanza y aporte al país. En un año donde el clima parece estar teniendo un papel complicado, el agro es la principal muestra de adaptación y resiliencia que puede mostrar la economía nacional.