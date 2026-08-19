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El País Opinión La Clave

La Expo Prado se prepara

19/08/2026, 02:45
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Esta semana se lanzó oficialmente la nueva edición de la Expo Prado, que tendrá lugar entre el 11 y el 20 de setiembre. Como ya es tradicional, el sector agropecuario, el principal motor de la economía nacional, traerá a Montevideo sus mejores exponentes, para dar muestra de su pujanza y aporte al país. En un año donde el clima parece estar teniendo un papel complicado, el agro es la principal muestra de adaptación y resiliencia que puede mostrar la economía nacional.

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