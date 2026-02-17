La agonía de un régimen

Las noticias de Cuba son estremecedoras. Un colapso total en lo económico y en lo social. No hay energía, no hay alimentos, no hay salud. Si bien la agonía viene de tiempo atrás, el final de su último “sponsor”, Venezuela, ha sumido a la otrora perla de la corona española en un nivel de miseria similar al de Haití. Eso mientras sus déspotas comunistas ostentan barrigas impúdicas y lanzan discursos amenazantes. Así termina el llamado “paraíso socialista”. Como siempre.