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El País Opinión La Clave

La agonía de un régimen

17/02/2026, 02:40
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Las noticias de Cuba son estremecedoras. Un colapso total en lo económico y en lo social. No hay energía, no hay alimentos, no hay salud. Si bien la agonía viene de tiempo atrás, el final de su último “sponsor”, Venezuela, ha sumido a la otrora perla de la corona española en un nivel de miseria similar al de Haití. Eso mientras sus déspotas comunistas ostentan barrigas impúdicas y lanzan discursos amenazantes. Así termina el llamado “paraíso socialista”. Como siempre.

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