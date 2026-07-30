Hay que recibir a la gente

La noticia de que el gobierno actual negocia con Estados Unidos recibir a ciudadanos latinoamericanos deportados de Estados Unidos ha generado una tormenta en el país. No tiene mucho sentido. Uruguay necesita gente, y siempre ha sido un país abierto a recibir a refugiados de distinto signo. Mientras no sean delincuentes peligrosos, nuestro país debería abrir sus puertas a quien quiera venir a trabajar y a integrarse. Si Estados Unidos cree que no los necesita, Uruguay sí.