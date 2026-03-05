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El País Opinión La Clave

Hay que atacar el gasto

05/03/2026, 15:30
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Todos los analistas están de acuerdo en que el país va camino a unos años de crecimiento económico anémico. Muy inferior a lo que ha especulado el ministro Oddone. El tema es que para no perder el grado inversor, lo que sería una tragedia, el país tiene que bajar fuerte su déficit fiscal. Y como por el lado de los impuestos ya no se banca más, habrá que generar ahorros y recortes en el estado, cosa que Oddone ha dicho que no va con la izquierda. ¿Qué hará entonces?

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