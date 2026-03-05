Hay que atacar el gasto

Todos los analistas están de acuerdo en que el país va camino a unos años de crecimiento económico anémico. Muy inferior a lo que ha especulado el ministro Oddone. El tema es que para no perder el grado inversor, lo que sería una tragedia, el país tiene que bajar fuerte su déficit fiscal. Y como por el lado de los impuestos ya no se banca más, habrá que generar ahorros y recortes en el estado, cosa que Oddone ha dicho que no va con la izquierda. ¿Qué hará entonces?