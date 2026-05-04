Gente viviendo en la calle

Una investigación de Qué Pasa ayer en El País dejó en claro que Uruguay es uno de los países de la región donde más ha crecido la gente que vive en la calle. Esto ocurre tras varios gobiernos que han invertido millones y millones de dólares del ciudadano en políticas sociales y de contención a los necesitados. Lo que todo esto deja a la vista es que esas políticas no han funcionado, y ese dinero no ha sido bien usado. Ahora. ¿Quién se anima a evaluar eso con cabeza abierta?