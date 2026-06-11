Elección de infarto en Perú

Sigue el escrutinio voto a voto en las elecciones presidenciales de Perú, con un final que presagia infartos a diestra y siniestra. Es que el domingo de noche la ventaja era de Fujimori, al día siguiente pasaba a ganar Sánchez y el martes conseguía una diferencia de veinticinco mil votos, generando un déjà vu en la candidata de Fuerza Popular, que parece estar repitiendo la anterior. Ahora la diferencia se achica a menos de diez mil votos y es Sánchez el que sufre, ¿qué pasará mañana?

