El peor impuesto sube

Uruguay había entrado en una dinámica muy positiva con la inflación. Al punto que en meses pasados se había logrado los menores guarismos en décadas. Pero eso complicaba las cifras al gobierno, que no podía licuar por esa vía algunos de sus gastos. Por eso se optó por algunas medidas que terminaron con la inflación de nuevo cerca del 5%. Una muestra pasmosa de cortedad de miras, ya que la inflación es el impuesto más negativo, y que golpea a los que menos tienen.