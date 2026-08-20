El lamento de Orsi

El presidente Orsi, ante la noticia del cierre de la histórica planta de FNC en Minas, dijo que “nunca es buena noticia” un cierre. Pero destacó que pese al cierre en Minas FNC “va a invertir más” en Montevideo. Francamente, parece el comentario de un analista mediático, más que de un presidente de la República. Es claro que la situación de FNC tiene que ver con decisiones políticas, en las que Orsi y su partido tienen mucho que ver. ¿Esto es lo mejor que puede hacer?