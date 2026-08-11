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El País Opinión La Clave

Desafío vital para Colombia

11/08/2026, 02:45
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Como si los efectos del gobierno de Gustavo Petro no hubieran sido suficientes para dañar a Colombia, apenas 24 horas después de asumir el Abelardo de la Espriella, se encuentra con otro desafío. Hablamos del potente terremoto que ha golpeado al país con una magnitud de más de 7 grados. Las imágenes que llegan hoy de ese país son dramáticas, y es probable que las cifras de muertos sean muy altas. El nuevo gobierno arranca con un desafío doble entonces su gestión.

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