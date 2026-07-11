Crimen y castigo en el país

La información sobre un quíntuple asesinato, cinco víctimas de una misma familia, debería marcar una línea trascendente para la sociedad uruguaya. Se trata de un hecho bárbaro, sin precedentes, y que deja en evidencia hasta dónde se ha perdido el respeto por la vida, en ciertos sectores de la sociedad. No importa si son mujeres, niños, nada. Es urgente que el gobierno deje de lado sentimentalismos inoperantes, y tome el toro de la violencia criminal por las astas.