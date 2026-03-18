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El País Opinión La Clave

Correa y un papelón

18/03/2026, 02:45
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El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa representa lo peor, de la peor época de la política continental. No sólo fue socio de Chávez, Evo Morales y los Kirchner, en aplicar políticas nefastas para la región. También persiguió a la prensa, a sus rivales políticos, y fue parte de un sistema de corrupción institucional por lo cual es hoy buscado por la justicia de su país. Resulta que el personaje viene de “visita” a Uruguay, y el gobierno lo cobija y recibe con alegría. Un papelón.

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