Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Comedia de enredos

16/07/2026, 02:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en

La situación política en torno a la rendición de cuentas se está convirtiendo en un culebrón de media tarde. El gobierno haciendo lamentos impostados, y declamando que su no aprobación golpeará a los más débiles, cuando todos saben que eso no va a pasar. La oposición haciendo una puesta en escena, con una foto estilo viaje de estudiantes a Bariloche, que suma poco y nada. La cosa es más simple. El gobierno debe gobernar, y la oposición fiscalizar. Con seriedad.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar