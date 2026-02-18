Ciudad Vieja en crisis

La Ciudad Vieja es el barrio más relevante para la identidad de Montevideo. Y muchos podrían decir de todo el país. Sin embargo, padece un abandono absoluto por parte de las autoridades municipales y nacionales. No sólo es la basura en las calles, la inseguridad, los adictos acampando en sitios patrimoniales. Es que también se han tomado medidas que han dañado la movilidad, espantando al sector comercial. Urge hacer algo para rescatar ese patrimonio amenazado.