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El País Opinión La Clave

Castillo no puede seguir

25/06/2026, 02:45
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El ministro Juan Castillo lo ha hecho de nuevo. Al salir públicamente a criticar la decisión del presidente de la República de usar vehículos militares para apoyar el patrullaje policial en zonas específicas del país, ha pasado una barrera inaceptable. Ya lo había hecho cuando criticó públicamente al presidente por visitar un portaaviones estadounidense. Yamandú Orsi no tiene más remedio que pedirle la renuncia, o verá su ya dañada autoridad, completamente degradada,

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