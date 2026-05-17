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El País Opinión La Clave

Campaña contra Ferrero

17/05/2026, 03:35
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Es llamativa la insistencia desde sectores del FA por atacar a la Fiscal General, Mónica Ferrero. El último capítulo es una telenovela paranoide, donde el paso del Dr. Machado a la fiscalía contra el cibercrimen sería una operación para afectar la investigación del caso Cardama, y el de aquella reunión en Presidencia. Caso que lleva ya más de dos años sin avance. Esto luce más a frustración por haber perdido un ámbito de manipulación política, que a genuina inquietud institucional.

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