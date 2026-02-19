Buena noticia judicial

La justicia rechazó el pedido de la Institución de Derechos Humanos de frenar la prospección petrolera en el mar uruguayo. Más allá de la opinión que cada uno tenga sobre el tema de fondo, es ridículo que esta institución se atribuya el derecho a opinar o exigir medidas de cualquier tema. Al final, resulta que votamos un presidente y un parlamento, para que un organismo de segundo orden se atribuya competencia en los temas que a ellos se le ocurran. Una locura.