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El País Opinión La Clave

Boleto de herencia

08/06/2026, 03:35
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Se dio en días recientes el cambio de gerencia en CUTCSA, dejando su cargo el Sr. Salgado. No fue buena su gestión, por ejemplo a la caída sistemática en la venta de boletos no se la atacó con grandes ideas sino más bien con complacencia o resignación. Incluso la implementación de la tarjeta STM, que reconocemos una buena idea, tiene muchas falencias (suba a un ómnibus en Buenos Aires y se dará cuenta). El cargo queda en familia, esperemos las soluciones no sean las mismas.

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