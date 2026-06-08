Boleto de herencia

Se dio en días recientes el cambio de gerencia en CUTCSA, dejando su cargo el Sr. Salgado. No fue buena su gestión, por ejemplo a la caída sistemática en la venta de boletos no se la atacó con grandes ideas sino más bien con complacencia o resignación. Incluso la implementación de la tarjeta STM, que reconocemos una buena idea, tiene muchas falencias (suba a un ómnibus en Buenos Aires y se dará cuenta). El cargo queda en familia, esperemos las soluciones no sean las mismas.