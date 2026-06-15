Bancos, política y dólares

En una interesante entrevista ayer en El País, el gerente general del Banco Santander, Gustavo Trelles, aclara cosas que parecen obvias sobre la estrategia del BCU para “desdolarizar”. Trelles explica que se trata de un tema cultural, atado a muchas décadas de desconfianza en la moneda, local, y que no cambiará de un día para el otro. Sin mencionar el tema de quién se hace responsable, si hay un cambio de tendencia. La gente no es boba, hay que dejarla que ahorre como quiera.