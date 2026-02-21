Arazatí y Cardama, lo mismo

El Tribunal de Cuentas acaba de observar la modificación al “Proyecto Neptuno”, que busca solucionar el tema del agua potable en Montevideo. Era obvio, se trata de un contrato que no tiene nada que ver con el original. Pero el gobierno dijo que no lo importa, y sigue para adelante. Lo mismo pasa con Cardama, todo aquel que entiende del tema, dice que es una locura legal, que nos costará millones, pero al gobierno no le importa. Lo político por sobre lo jurídico.