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El País Opinión La Clave

Alerta en la economía

14/08/2026, 02:45
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Los comentarios de estos días acerca de las consecuencias del conflicto en la construcción, debería preocupar mucho al gobierno. Sobre todo a partir del acuerdo laboral alcanzado, para el cual el gobierno presionó mucho, y que parece estar generando gran inquietud en los desarrolladores. El tema es que se han aumentado los costos, achicado la rentabilidad, y hay un vínculo muy dañado debido a la prepotencia del sindicato. Si es rubro se frena, el país lo va a sufrir mucho.

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