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El País Opinión La Clave

Agenda del sector privado

13/08/2026, 02:45
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El ministro Oddone se quejó ayer de que el gobierno está impulsando una agenda, que debería ser del sector privado, e instó al mismo a arriesgar más. No es la primera vez que Oddone critica al sector privado, y lo acusa de depender demasiado del Estado. El problema es qué viene antes, si el huevo o la gallina. Cuando tienes un Estado que se mete en todo, que regula todo, y que se te queda con un porcentaje tan grande de lo de ganas, el incentivo al riesgo, desaparece.

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