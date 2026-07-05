250 años de libertad

Los Estados Unidos de América celebraron ayer, 4 de julio, sus 250 años como nación independiente. Se trata no sólo de un festejo especial, de un país que ha sido históricamente aliado de Uruguay, incluso desde antes de que existiéramos como país. Es, además, el gran referente que debemos tomar sobre cómo desarrollar una nación en lo económico y social, respetando las libertados individuales, y el espíritu de crecimiento individual de las personas. Un ejemplo a seguir.

