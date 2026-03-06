Es mi gobierno. Yo decido.

Al cumplirse un año de la asunción de mando, el mensaje del presidente Orsi ante la Asamblea General procuró listar logros obtenidos en ese período. Venía escorado con el adverso resultado de una encuesta de Opción, que situó a su gobierno en un índice de aprobación notoriamente bajo, y también, por qué no decirlo, por un relato carnavalero que lo dejó mal parado en sus condiciones de comunicador y líder.

Para colmo, la misma mañana del 2 de marzo, horas antes de su discurso, un intelectual de izquierda como Gerardo Caetano le dio también su mano de bleque, en un espacio radial de La Diaria. Recomendó a Yamandú Orsi que se limitara a hablar del futuro, porque las concreciones del gobierno del FA tenían “gusto a poco”.

Sin embargo, el presidente centró su alocución en logros concretos, arrancando aplausos de la bancada oficialista porque “conseguimos la aprobación inédita y reveladora de la norma madre de todo gobierno, la Ley de Presupuesto” (sic).

Y contrario al consejo de Caetano, destacó que de las 63 prioridades que prometió en campaña, “hoy el 82.5% está en marcha”.

Fue ostensible su voluntad de hablar en primera persona del singular: “mi gobierno”, “mi primer año de gestión”, “tomé una decisión”, etc. Pero ese afán de personalizar la conducción, seguramente recomendado por quienes perciben sus carencias de liderazgo, se vio contradicho en los hechos: aunque anunció con entusiasmo que “tomé la decisión de enviar al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sus propios correligionarios (incluso de su sector político, el MPP), salieron enseguida a refutarlo.

Lucía Topolansky se apuró a aclarar a nuestro diario que la iniciativa “no le entusiasma” y que “no es una prioridad”. Por su parte, el senador también emepepista Daniel Caggiani declaró a Radio Carve que la idea “no le gusta mucho”. El único que insiste es el padre del borrego, el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, quien expresó a canal 4 que “los legisladores del FA van a votar esta iniciativa porque está establecida en el programa”. ¿Un nuevo frente de conflicto entre el MPP y el Partido Comunista?

Lo cierto es que con estas dudas del sector mayoritario de la bancada del FA, sumadas al explícito rechazo que genera en la Coalición Republicana (el senador Ojeda llegó a decir con ingenio que es “como darle al zorro las llaves del gallinero”), el anuncio del presidente no parece que tendrá mucho andamiento. Y ahí uno no puede menos que preguntarse cómo por un lado se recomienda al mandatario que reafirme su liderazgo y por el otro se lo contradice de una manera tan flagrante, ¡por parte de sus compañeros! No alcanza con llenar un discurso de florituras retóricas, si después las acciones las terminan desmintiendo.

Fue elogiable que el presidente incluyera un párrafo sobre política cultural, una materia importante pero no habitual en este tipo de rendiciones de cuentas. Sin embargo, allí también hubo discrepancias entre el dicho y el hecho. Primero señaló que “dotamos al teatro independiente de presupuesto por primera vez en la historia de nuestro país”, en alusión a la reglamentación de una ley de 2019. Pero el aserto no es correcto. Desde la recuperación democrática de 1985, el MEC viene apoyando al teatro independiente; primero con las coproducciones impulsadas por Tomás Lowy, Jaime Yavitz, Elena Zuasti y Roberto Jones, y a partir de 1992 con la creación del Fondo Nacional de Teatro, durante el gobierno de Lacalle Herrera. Asimismo, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes recibe una subvención anual desde el primer gobierno de Vázquez, que en su mejor momento fue de 14 millones de pesos anuales, y que a partir de 2020 fue de 7 millones, a los que la Coalición Republicana incorporó dos millones anuales más para los teatros del interior (también independientes).

El presidente Orsi dijo además que “devolvimos el cine uruguayo a las pantallas públicas”. No es así: el canal 5 emitió permanentemente películas nacionales durante la gestión de Gerardo Sotelo. Y por último, el presidente se ufanó de que “diseñamos la Biblioteca del futuro, para reconvertir nuestra Biblioteca Nacional”. Por ahora eso no es más que un eslogan: la valiosa institución cultural permaneció inexplicablemente cerrada entre mayo y diciembre del año pasado y mucho se habla de grandes cambios, pero nada se ha visto hasta ahora.

En suma: si no quieren que su aprobación siga cayendo, deberían cuidarlo un poco más.